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Невероятный гол Смолова. Он забил его за «Урал» в ворота «Динамо»

19:41
Федор Смолов в составе &quot;Урала&quot;. Фото Виталий Тимкив, -
Федор Смолов в составе &quot;Урала&quot;. Фото Виталий Тимкив, -

Сегодня исполнилось ровно 5 лет красивому голу Федора Смолова. Форвард отличился эффектным ударом в падении в составе «Урала» в матче против его бывшего клуба «Динамо» (2:1).

Всего за екатеринбуржцев Смолов провел 23 матча и забил 8 мячей — столько же, сколько за всю предыдущую профессиональную карьеру.

Благодаря аренде в «Урал», Смолов смог «перезапустить» карьеру. Через две недели после эффектного гола он подписал контракт с «Краснодаром», в составе которого два раза стал лучшим бомбардиром РПЛ и трижды — футболистом года по версии «СЭ». В 2018 году после участия в ЧМ-2018 Смолов перешел в «Локомотив», а с начала нынешнего года выступает на правах аренды в «Сельте».

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