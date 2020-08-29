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Невероятные эмоции Тедеско после победы «Спартака»

21:43
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» на странице клуба в Instagram поделилась видео празднования Доменико Тедеско и его тренерским штабом победы над «Арсеналом» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ (2:1). После финального свистка главный тренер эмоционально поздравил всех с успехом и отправился благодарить футболистов.

«Футбол — это эмоции. Невероятный кайф», — подписала пост пресс-служба красно-белых.

После этой победы «Спартак» вышел на первое место в таблице РПЛ. После шести сыгранных матчей у москвичей 14 очков, 12 — у «Зенита», но у подопечных Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом».

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