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«Неудачный результат с «Лучом» станет крахом». Лещук — о значимости Кубка России для «Динамо»

09:10
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Лучом» отметил, что перед его командой по-прежнему стоит задача попасть в еврокубки.

— Нужно выходить и побеждать, тем более «Луч», — цитируют «Известия» Лещука. — У нас в обойме есть еще один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной. Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелет и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать — через чемпионат или Кубок России.

Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом.

Матч «Луч» — «Динамо» состоится 25 сентября в 12.00 (по московскому времени).

Луч — Динамо

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://iz.ru/924894/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/do-16-i-dalshe-kluby-rpl-vstupaiut-v-borbu-za-kubok-rossii

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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