Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с «Лучом» отметил, что перед его командой по-прежнему стоит задача попасть в еврокубки.

— Нужно выходить и побеждать, тем более «Луч», — цитируют «Известия» Лещука. — У нас в обойме есть еще один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной. Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелет и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать — через чемпионат или Кубок России.

Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом.

Матч «Луч» — «Динамо» состоится 25 сентября в 12.00 (по московскому времени).

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