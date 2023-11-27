Гарре забил самый поздний гол в РПЛ в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил самый позний гол в истории РПЛ в матче с «Локомотивом» (3:3).

На 12-й минуте добавленного времени реализовал пенальти. Так, гол Гарре на отметке 101:34 стал самым поздним в истории РПЛ. До этого самым поздним взятием ворот был гол полузащитника Ивелина Попова из «Ростова» в матче с «Краснодаром» в 2020 году (100:55).

В мае 2022 года нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти в ворота «Уфы» (1:2) на 102:27 минуте.

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 18 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.