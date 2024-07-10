Непомнящий: «Не нужно сравнивать Соболева и Дзюбу — у каждого своя дорога»
Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Не нужно сравнивать Соболева и Дзюбу — у каждого своя дорога. В «Зенит» переходят многие игроки, потому что хотят выигрывать трофеи и быть среди лучших. Сейчас лучший клуб — «Зенит». Поэтому желание Соболева туда перейти понятно», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».
Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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