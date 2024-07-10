«Химки» подпишут двухлетний контракт с Верой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, что полузащитник «Оренбурга» аргентинец Лукас Вера близок к заключению контракта с подмосковным клубом. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

«Трансферный договор подписан, медобследование Лукас [Вера] прошел. В ближайшие часы надеемся увидеть его в «Химках». Личный контракт сам еще не подписан, юристы работают», — цитирует ТАСС Оленева.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.