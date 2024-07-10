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Сегодня, 05:56

«Химки» подпишут двухлетний контракт с Верой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, что полузащитник «Оренбурга» аргентинец Лукас Вера близок к заключению контракта с подмосковным клубом. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

«Трансферный договор подписан, медобследование Лукас [Вера] прошел. В ближайшие часы надеемся увидеть его в «Химках». Личный контракт сам еще не подписан, юристы работают», — цитирует ТАСС Оленева.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

Источник: ТАСС
Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
Николай Оленев
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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