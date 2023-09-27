Маслов и Лобановский вошли в 100 лучших тренеров по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших футбольных тренеров всех времен.

Возглавил список Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, а также тренировавший ранее сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен». Второе и третье место заняли голландские специалисты Ринус Михелс и Йохан Кройф соответственно.

В Топ-100 вошли советские специалисты Виктор Маслов и Валерий Лобановский, которые заняли 34-е и 10-е место соответственно.

Про Маслова FourFourTwo написал: «В конце 50-х почти каждая топ-команда планеты играла по схеме 4-2-4, но россиянин увидел возможность. Он стал первым тренером, применившим схему 4-4-2, что дало киевскому «Динамо» преимущество. Это принесло Маслову четыре медали чемпиона СССР и шесть кубков с тремя командами — и, в конечном итоге, его неизгладимый след в футболе».

Про Лобановского FourFourTwo написал: «Если вы когда-нибудь объясняли относительные преимущества «ожидаемых голов» своему отцу, тогда благодарить придется только одного человека. В 1972 году Лобановский объединился с профессором Анатолием Зеленцовым и начал корпеть над бесконечными статистическими потоками. «Вся жизнь, — говорил Лобановский, — это число». Требуя «универсальности» от своих игроков, он выиграл с киевским «Динамо» 13 чемпионских титулов (8 советских, 5 украинских) и два Кубка обладателей кубков. 30 наград сделали его самым титулованным тренером XX века».