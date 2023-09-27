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Сегодня, 06:20

Маслов и Лобановский вошли в 100 лучших тренеров по версии FourFourTwo

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Маслов.
Фото Сергей Колганов

Портал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших футбольных тренеров всех времен.

Возглавил список Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, а также тренировавший ранее сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен». Второе и третье место заняли голландские специалисты Ринус Михелс и Йохан Кройф соответственно.

В Топ-100 вошли советские специалисты Виктор Маслов и Валерий Лобановский, которые заняли 34-е и 10-е место соответственно.

Про Маслова FourFourTwo написал: «В конце 50-х почти каждая топ-команда планеты играла по схеме 4-2-4, но россиянин увидел возможность. Он стал первым тренером, применившим схему 4-4-2, что дало киевскому «Динамо» преимущество. Это принесло Маслову четыре медали чемпиона СССР и шесть кубков с тремя командами — и, в конечном итоге, его неизгладимый след в футболе».

Про Лобановского FourFourTwo написал: «Если вы когда-нибудь объясняли относительные преимущества «ожидаемых голов» своему отцу, тогда благодарить придется только одного человека. В 1972 году Лобановский объединился с профессором Анатолием Зеленцовым и начал корпеть над бесконечными статистическими потоками. «Вся жизнь, — говорил Лобановский, — это число». Требуя «универсальности» от своих игроков, он выиграл с киевским «Динамо» 13 чемпионских титулов (8 советских, 5 украинских) и два Кубка обладателей кубков. 30 наград сделали его самым титулованным тренером XX века».

Футбол
Алекс Фергюсон
Валерий Лобановский
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Ненахов объяснил, с чем связаны проблемы в обороне «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
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