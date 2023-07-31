Агент Карапузова подтвердил переход игрока в «Пари НН» на правах аренды

Агент вингера «Динамо» Владислава Карапузова Роман Орещук подтвердил «СЭ» уход игрока бело-голубых в аренду в «Пари НН».

«Да, это так. Карапузов уходит в аренду в «Пари НН». Было много других вариантов, но все они были без права выкупа, просто в аренду. А у нас осталось два года контракта с «Динамо», им это было не интересно. Владислав уходит на год. При определенном стечении обстоятельств и игрового времени будет приоритетное право выкупа», — сказал Орещук «СЭ».

Ранее о переходе Карапузова в «Пари НН» сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа».

Сезон-2022/23 Карапузов провел на правах аренды в «Ахмате». Он принял участие в 28 матчах за грозненский клуб во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в двух матчах «Динамо», провел на поле в сумме 46 минут и не отличился результативными действиями.