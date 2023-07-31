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Сегодня, 13:18

Агент Карапузова подтвердил переход игрока в «Пари НН» на правах аренды

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Агент вингера «Динамо» Владислава Карапузова Роман Орещук подтвердил «СЭ» уход игрока бело-голубых в аренду в «Пари НН».

«Да, это так. Карапузов уходит в аренду в «Пари НН». Было много других вариантов, но все они были без права выкупа, просто в аренду. А у нас осталось два года контракта с «Динамо», им это было не интересно. Владислав уходит на год. При определенном стечении обстоятельств и игрового времени будет приоритетное право выкупа», — сказал Орещук «СЭ».

Ранее о переходе Карапузова в «Пари НН» сообщил журналист Иван Карпов в телеграмм-канале «Инсайды от Карпа».

Сезон-2022/23 Карапузов провел на правах аренды в «Ахмате». Он принял участие в 28 матчах за грозненский клуб во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в двух матчах «Динамо», провел на поле в сумме 46 минут и не отличился результативными действиями.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
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Наир Тикнизян

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 3
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Федор Чалов

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П
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Оренбург

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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