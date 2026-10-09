Гаврилов: «Зобнин сейчас больше лидер «Спартака», чем Барко»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о капитане красно-белых Романе Зобнине.

«Для «Спартака» очень хорошо, что Роман остался. Если бы он ушел, было бы намного хуже. У Зобнина с командой отличные отношения. Он сейчас больше лидер «Спартака», чем Барко», — сказал Гаврилов «СЭ».

Зобнин выступает за красно-белых с июня 2016 года, когда перешел из московского «Динамо». Полузащитник вместе со «Спартаком» становился чемпионом России и выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В декабре 2025-го клуб продлил контракт с капитаном до лета 2027 года.

В осенней части сезона-2025/26 Зобнин получал немного игрового времени. После прихода Карседо, который возглавил «Спартак» в январе 2026 года, роль полузащитника в команде заметно выросла. Весной Зобнин провел 300-й матч за красно-белых и вместе с командой выиграл Кубок России.