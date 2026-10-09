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Некрасов: «Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю»

Некрасов: «Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о продолжающемся интересе Унаи Эмери к московскому клубу и работе Хуана Карлоса Карседо.

— Карседо и Эмери продолжают общаться?

— Да. И Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю.

— Карседо можно переубедить?

— Можно. Но только имея серьезные аргументы. У него они всегда есть. И если у вас их нет — значит, он прав. В вопросах, касающихся выбора состава на матч, он прислушивается к своим помощникам. Это реальный тренерский штаб, там нет такого, что это — мнение главного тренера, и оно единственно правильное. Они работают как одна семья.

— Вы наводили справки о человеческих качествах Хуана Карлоса, и все собеседники говорили, что он стопроцентно порядочен. С кем говорили?

— Справки в первую очередь наводил наш спортивный директор, и у меня не было оснований не доверять ему в плане человеческих оценок. К тому же они были знакомы по совместной работе в «Арсенале». Фран — человек чрезвычайно общительный, он испанец, родившийся в Лондоне, и они быстро нашли общий язык. Это была его рекомендация, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Эмери и Карседо вместе работали с 2006 по 2019 год. Они сотрудничали в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и лондонском «Арсенале». За это время испанские специалисты трижды подряд выиграли Лигу Европы с «Севильей» — в 2014, 2015 и 2016 годах.

В «Спартак» Эмери и Карседо пришли летом 2012 года. Их совместная работа в московском клубе продлилась менее полугода. После увольнения из России специалисты вернулись в Испанию, где возглавили тренерский штаб «Севильи».

13 января 2026 года Карседо сообщил, что связался с Эмери после назначения главным тренером «Спартака». Наставник «Астон Виллы» поздравил бывшего помощника и пожелал ему улучшить результаты их совместной работы в Москве.

В мае Карседо также рассказал о намерении пригласить Эмери в Россию на один из матчей красно-белых, хотя отметил, что все будет зависеть от свободного времени английского тренера.

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Астон Вилла
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Унаи Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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