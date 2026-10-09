Некрасов: «Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о продолжающемся интересе Унаи Эмери к московскому клубу и работе Хуана Карлоса Карседо.
— Карседо и Эмери продолжают общаться?
— Да. И Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю.
— Карседо можно переубедить?
— Можно. Но только имея серьезные аргументы. У него они всегда есть. И если у вас их нет — значит, он прав. В вопросах, касающихся выбора состава на матч, он прислушивается к своим помощникам. Это реальный тренерский штаб, там нет такого, что это — мнение главного тренера, и оно единственно правильное. Они работают как одна семья.
— Вы наводили справки о человеческих качествах Хуана Карлоса, и все собеседники говорили, что он стопроцентно порядочен. С кем говорили?
— Справки в первую очередь наводил наш спортивный директор, и у меня не было оснований не доверять ему в плане человеческих оценок. К тому же они были знакомы по совместной работе в «Арсенале». Фран — человек чрезвычайно общительный, он испанец, родившийся в Лондоне, и они быстро нашли общий язык. Это была его рекомендация, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Эмери и Карседо вместе работали с 2006 по 2019 год. Они сотрудничали в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и лондонском «Арсенале». За это время испанские специалисты трижды подряд выиграли Лигу Европы с «Севильей» — в 2014, 2015 и 2016 годах.
В «Спартак» Эмери и Карседо пришли летом 2012 года. Их совместная работа в московском клубе продлилась менее полугода. После увольнения из России специалисты вернулись в Испанию, где возглавили тренерский штаб «Севильи».
13 января 2026 года Карседо сообщил, что связался с Эмери после назначения главным тренером «Спартака». Наставник «Астон Виллы» поздравил бывшего помощника и пожелал ему улучшить результаты их совместной работы в Москве.
В мае Карседо также рассказал о намерении пригласить Эмери в Россию на один из матчей красно-белых, хотя отметил, что все будет зависеть от свободного времени английского тренера.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1