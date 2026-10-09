Некрасов: «Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» рассказал о продолжающемся интересе Унаи Эмери к московскому клубу и работе Хуана Карлоса Карседо.

— Карседо и Эмери продолжают общаться?

— Да. И Эмери следит за «Спартаком». Точно это знаю.

— Карседо можно переубедить?

— Можно. Но только имея серьезные аргументы. У него они всегда есть. И если у вас их нет — значит, он прав. В вопросах, касающихся выбора состава на матч, он прислушивается к своим помощникам. Это реальный тренерский штаб, там нет такого, что это — мнение главного тренера, и оно единственно правильное. Они работают как одна семья.

— Вы наводили справки о человеческих качествах Хуана Карлоса, и все собеседники говорили, что он стопроцентно порядочен. С кем говорили?

— Справки в первую очередь наводил наш спортивный директор, и у меня не было оснований не доверять ему в плане человеческих оценок. К тому же они были знакомы по совместной работе в «Арсенале». Фран — человек чрезвычайно общительный, он испанец, родившийся в Лондоне, и они быстро нашли общий язык. Это была его рекомендация, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Эмери и Карседо вместе работали с 2006 по 2019 год. Они сотрудничали в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и лондонском «Арсенале». За это время испанские специалисты трижды подряд выиграли Лигу Европы с «Севильей» — в 2014, 2015 и 2016 годах.

В «Спартак» Эмери и Карседо пришли летом 2012 года. Их совместная работа в московском клубе продлилась менее полугода. После увольнения из России специалисты вернулись в Испанию, где возглавили тренерский штаб «Севильи».

13 января 2026 года Карседо сообщил, что связался с Эмери после назначения главным тренером «Спартака». Наставник «Астон Виллы» поздравил бывшего помощника и пожелал ему улучшить результаты их совместной работы в Москве.

В мае Карседо также рассказал о намерении пригласить Эмери в Россию на один из матчей красно-белых, хотя отметил, что все будет зависеть от свободного времени английского тренера.