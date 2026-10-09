Некрасов — о критике трансферной кампании «Спартака»: «У нас нет ни малейших сомнений в Кахигао»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» оценил работу спортивного директора Франсиса Кахигао по итогам летнего трансферного окна.

— Многие эксперты сочли летнее трансферное окно для «Спартака» провальным. Даку за фиксированную цену и без спортивного директора можно было купить. Парада за пять миллионов евро пока ни о чем. Самородов сорвался на медобследовании, с Головиным и Альварадо на флажке тоже не получилось.

— У нас нет ни малейших сомнений, что Фран — очень знающий специалист. Успехи или неуспехи во время трансферного окна — это не триумф или провал одного спортивного директора, а результат нашей совместной работы. Были объективные причины, по которым те или иные трансферы не состоялись. Так что мы удовлетворены тем, как работает спортивный блок под руководством Кахигао.

— Парада за пять миллионов — это просьба Карседо или инициатива Кахигао?

— По любому игроку, которого мы брали за время работы Карседо, это были или его инициатива, или полностью им поддержанная. И тут снова подчеркиваю тесную рабочую связку между спортивным директором и главным тренером.

— Что все-таки было по Головину? Он не хотел, зарплата оказалась недостаточной или «Монако» и он сам начали сезон слишком хорошо, чтобы он вернулся в РПЛ?

— Предпочитаю комментировать состоявшиеся сделки, а не спекуляции на тему сделок потенциальных, обсуждавшихся либо выдуманных агентами или блогерами. Готов говорить только о том, что произошло, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Летом 2026 года «Спартак» оформил два платных приобретения. Из «Рубина» перешел нападающий сборной Албании Мирлинд Даку, из испанского «Алавеса» — защитник Виктор Парада. По сообщениям СМИ, первый трансфер обошелся примерно в 11 миллионов евро, второй — в 5-6 миллионов.

Одновременно красно-белые отдали Ливая Гарсию в аренду греческому «Панатинаикосу». Команду также покинули Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич, Олег Рябчук и ряд других футболистов. Трансферное окно в РПЛ закрылось 11 сентября. По подсчетам Sports.ru, чистые расходы московского клуба за лето составили около 15,7 миллиона евро.