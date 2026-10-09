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Некрасов — о критике трансферной кампании «Спартака»: «У нас нет ни малейших сомнений в Кахигао»

Некрасов — о критике трансферной кампании «Спартака»: «У нас нет ни малейших сомнений в Кахигао»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Франсис Кахигао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» оценил работу спортивного директора Франсиса Кахигао по итогам летнего трансферного окна.

— Многие эксперты сочли летнее трансферное окно для «Спартака» провальным. Даку за фиксированную цену и без спортивного директора можно было купить. Парада за пять миллионов евро пока ни о чем. Самородов сорвался на медобследовании, с Головиным и Альварадо на флажке тоже не получилось.

— У нас нет ни малейших сомнений, что Фран — очень знающий специалист. Успехи или неуспехи во время трансферного окна — это не триумф или провал одного спортивного директора, а результат нашей совместной работы. Были объективные причины, по которым те или иные трансферы не состоялись. Так что мы удовлетворены тем, как работает спортивный блок под руководством Кахигао.

— Парада за пять миллионов — это просьба Карседо или инициатива Кахигао?

— По любому игроку, которого мы брали за время работы Карседо, это были или его инициатива, или полностью им поддержанная. И тут снова подчеркиваю тесную рабочую связку между спортивным директором и главным тренером.

— Что все-таки было по Головину? Он не хотел, зарплата оказалась недостаточной или «Монако» и он сам начали сезон слишком хорошо, чтобы он вернулся в РПЛ?

— Предпочитаю комментировать состоявшиеся сделки, а не спекуляции на тему сделок потенциальных, обсуждавшихся либо выдуманных агентами или блогерами. Готов говорить только о том, что произошло, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Летом 2026 года «Спартак» оформил два платных приобретения. Из «Рубина» перешел нападающий сборной Албании Мирлинд Даку, из испанского «Алавеса» — защитник Виктор Парада. По сообщениям СМИ, первый трансфер обошелся примерно в 11 миллионов евро, второй — в 5-6 миллионов.

Одновременно красно-белые отдали Ливая Гарсию в аренду греческому «Панатинаикосу». Команду также покинули Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич, Олег Рябчук и ряд других футболистов. Трансферное окно в РПЛ закрылось 11 сентября. По подсчетам Sports.ru, чистые расходы московского клуба за лето составили около 15,7 миллиона евро.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Сергей Некрасов.«Виртуальным орденам за Барко предпочли бы золотые медали». Большое интервью Сергея Некрасова Игорю Рабинеру

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Александр Головин
Виктор Парада
Мирлинд Даку
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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