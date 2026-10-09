Некрасов — о критике трансферной кампании «Спартака»: «У нас нет ни малейших сомнений в Кахигао»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» оценил работу спортивного директора Франсиса Кахигао по итогам летнего трансферного окна.
— Многие эксперты сочли летнее трансферное окно для «Спартака» провальным. Даку за фиксированную цену и без спортивного директора можно было купить. Парада за пять миллионов евро пока ни о чем. Самородов сорвался на медобследовании, с Головиным и Альварадо на флажке тоже не получилось.
— У нас нет ни малейших сомнений, что Фран — очень знающий специалист. Успехи или неуспехи во время трансферного окна — это не триумф или провал одного спортивного директора, а результат нашей совместной работы. Были объективные причины, по которым те или иные трансферы не состоялись. Так что мы удовлетворены тем, как работает спортивный блок под руководством Кахигао.
— Парада за пять миллионов — это просьба Карседо или инициатива Кахигао?
— По любому игроку, которого мы брали за время работы Карседо, это были или его инициатива, или полностью им поддержанная. И тут снова подчеркиваю тесную рабочую связку между спортивным директором и главным тренером.
— Что все-таки было по Головину? Он не хотел, зарплата оказалась недостаточной или «Монако» и он сам начали сезон слишком хорошо, чтобы он вернулся в РПЛ?
— Предпочитаю комментировать состоявшиеся сделки, а не спекуляции на тему сделок потенциальных, обсуждавшихся либо выдуманных агентами или блогерами. Готов говорить только о том, что произошло, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Летом 2026 года «Спартак» оформил два платных приобретения. Из «Рубина» перешел нападающий сборной Албании Мирлинд Даку, из испанского «Алавеса» — защитник Виктор Парада. По сообщениям СМИ, первый трансфер обошелся примерно в 11 миллионов евро, второй — в 5-6 миллионов.
Одновременно красно-белые отдали Ливая Гарсию в аренду греческому «Панатинаикосу». Команду также покинули Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич, Олег Рябчук и ряд других футболистов. Трансферное окно в РПЛ закрылось 11 сентября. По подсчетам Sports.ru, чистые расходы московского клуба за лето составили около 15,7 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1