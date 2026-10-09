Некрасов выбрал трофеи с любыми вложениями вместо финансовой прибыли «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на блиц-вопросы о главных приоритетах руководителя футбольного клуба.
— Трофеи с любыми вложениями или финансовая прибыль?
— Может прозвучать популистски, но трофеи с любыми вложениями.
— Покупка Ямаля с точным знанием, что после окончания трехлетнего контракта он уйдет бесплатно, или приобретение ноунейма, которого через три года продадут за сто миллионов евро?
— Поскольку моя главная задача как гендиректора — обеспечивать спортивный результат, а средний срок работы главного тренера в футбольном клубе — меньше двух лет, уверен, что Карседо предпочел бы первый вариант. А я бы его поддержал, но только на условиях аренды!
— Одна победа в еврокубке или десять подряд чемпионских титулов в РПЛ?
— Наверное, десять подряд чемпионских титулов в РПЛ, потому что работать над этим мы уже можем, а в еврокубки нам еще только предстоит вернуться.
— Сколько лет хотели бы проработать в «Спартаке» и какими видите результаты своей деятельности, при которых, уходя из клуба, будете удовлетворены и горды?
— Самое главное — это трофеи. Конкуренция в российском футболе очень серьезная. Есть клубы и целые серьезные организации, чтобы конкурировать с которыми, надо обладать абсолютно всеми финансовыми и прочими ресурсами. Но «Спартак» в большом долгу перед своими болельщиками. И главное, чем можно по этим долгам расплачиваться, — трофеи. Поэтому, если «Спартак» каждый год будет что-то завоевывать — это будет решающей оценкой работы руководства клуба, тренерского штаба и спортивного блока, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
В мае 2026 года «Спартак» выиграл FONBET Кубок России, победив «Краснодар» в Суперфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти москвичи оказались точнее — 4:3. Это пятый Кубок России в истории красно-белых.
По данным РФС, за победу в Суперфинале «Спартак» получил 113,2 миллиона рублей призовых. Всего на решающий матч турнира в «Лужниках» пришли 72 978 зрителей. Последнее чемпионство красно-белых датировано сезоном-2016/17.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1