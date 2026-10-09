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Некрасов выбрал трофеи с любыми вложениями вместо финансовой прибыли «Спартака»

Некрасов выбрал трофеи с любыми вложениями вместо финансовой прибыли «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на блиц-вопросы о главных приоритетах руководителя футбольного клуба.

— Трофеи с любыми вложениями или финансовая прибыль?

— Может прозвучать популистски, но трофеи с любыми вложениями.

— Покупка Ямаля с точным знанием, что после окончания трехлетнего контракта он уйдет бесплатно, или приобретение ноунейма, которого через три года продадут за сто миллионов евро?

— Поскольку моя главная задача как гендиректора — обеспечивать спортивный результат, а средний срок работы главного тренера в футбольном клубе — меньше двух лет, уверен, что Карседо предпочел бы первый вариант. А я бы его поддержал, но только на условиях аренды!

— Одна победа в еврокубке или десять подряд чемпионских титулов в РПЛ?

— Наверное, десять подряд чемпионских титулов в РПЛ, потому что работать над этим мы уже можем, а в еврокубки нам еще только предстоит вернуться.

— Сколько лет хотели бы проработать в «Спартаке» и какими видите результаты своей деятельности, при которых, уходя из клуба, будете удовлетворены и горды?

— Самое главное — это трофеи. Конкуренция в российском футболе очень серьезная. Есть клубы и целые серьезные организации, чтобы конкурировать с которыми, надо обладать абсолютно всеми финансовыми и прочими ресурсами. Но «Спартак» в большом долгу перед своими болельщиками. И главное, чем можно по этим долгам расплачиваться, — трофеи. Поэтому, если «Спартак» каждый год будет что-то завоевывать — это будет решающей оценкой работы руководства клуба, тренерского штаба и спортивного блока, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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В мае 2026 года «Спартак» выиграл FONBET Кубок России, победив «Краснодар» в Суперфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти москвичи оказались точнее — 4:3. Это пятый Кубок России в истории красно-белых.

По данным РФС, за победу в Суперфинале «Спартак» получил 113,2 миллиона рублей призовых. Всего на решающий матч турнира в «Лужниках» пришли 72 978 зрителей. Последнее чемпионство красно-белых датировано сезоном-2016/17.

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Хуан Карлос Карседо
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Крылья Советов» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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