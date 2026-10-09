Некрасов выбрал трофеи с любыми вложениями вместо финансовой прибыли «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» ответил на блиц-вопросы о главных приоритетах руководителя футбольного клуба.

— Трофеи с любыми вложениями или финансовая прибыль?

— Может прозвучать популистски, но трофеи с любыми вложениями.

— Покупка Ямаля с точным знанием, что после окончания трехлетнего контракта он уйдет бесплатно, или приобретение ноунейма, которого через три года продадут за сто миллионов евро?

— Поскольку моя главная задача как гендиректора — обеспечивать спортивный результат, а средний срок работы главного тренера в футбольном клубе — меньше двух лет, уверен, что Карседо предпочел бы первый вариант. А я бы его поддержал, но только на условиях аренды!

— Одна победа в еврокубке или десять подряд чемпионских титулов в РПЛ?

— Наверное, десять подряд чемпионских титулов в РПЛ, потому что работать над этим мы уже можем, а в еврокубки нам еще только предстоит вернуться.

— Сколько лет хотели бы проработать в «Спартаке» и какими видите результаты своей деятельности, при которых, уходя из клуба, будете удовлетворены и горды?

— Самое главное — это трофеи. Конкуренция в российском футболе очень серьезная. Есть клубы и целые серьезные организации, чтобы конкурировать с которыми, надо обладать абсолютно всеми финансовыми и прочими ресурсами. Но «Спартак» в большом долгу перед своими болельщиками. И главное, чем можно по этим долгам расплачиваться, — трофеи. Поэтому, если «Спартак» каждый год будет что-то завоевывать — это будет решающей оценкой работы руководства клуба, тренерского штаба и спортивного блока, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В мае 2026 года «Спартак» выиграл FONBET Кубок России, победив «Краснодар» в Суперфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти москвичи оказались точнее — 4:3. Это пятый Кубок России в истории красно-белых.

По данным РФС, за победу в Суперфинале «Спартак» получил 113,2 миллиона рублей призовых. Всего на решающий матч турнира в «Лужниках» пришли 72 978 зрителей. Последнее чемпионство красно-белых датировано сезоном-2016/17.