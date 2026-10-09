Некрасов: «Утечки из «Спартака» прекратились полностью»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» оценил работу клубной медиаслужбы и рассказал о борьбе с утечками внутренней информации.

— Насколько довольны работой «Спартака» с медиа? По моему наблюдению, в последнее время утечек внутрянки из клуба и команды стало гораздо меньше.

— Этим направлением удовлетворен. Работа команды под руководством Михаила Пряничникова, считаю, выстроена очень профессионально и гибко. Утечки из клуба прекратились полностью. Все главные вещи остаются внутри. Для нас действительно очень важно было навести здесь порядок.

— Не планируется ли документальный сериал о «Спартаке», как у «Краснодара» или ЦСКА?

— К нам выходили с такого рода предложениями, и не раз. Сейчас не планируется, но не исключаем, что однажды к этому вернемся. Наша медиакоманда регулярно производит массу развлекательного контента для болельщиков, который высоко оценивается профессиональным сообществом и получает самые разные награды, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».