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Некрасов объяснил, почему не запрещает Кахигао критиковать судей после матчей

Некрасов объяснил, почему не запрещает Кахигао критиковать судей после матчей

Игорь Рабинер
Обозреватель
Франсис Кахигао.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к эмоциональным заявлениям спортивного директора клуба Франсиса Кахигао по поводу судейства.

— Одна из претензий, которая регулярно раздается в адрес Кахигао, — постоянные претензии на тему судейства.

— Штаб Хуана Карлоса ведет себя в этом отношении кардинально иначе, чем штаб Дэки или его предшественника. И в целом мы видим положительный тренд в том, как судьи стали относиться к «Спартаку». Но футбол — это игра, эмоции. И наш спортивный директор, как и главный тренер, — люди эмоциональные. На кону в каждом матче стоит очень многое, и когда ты хочешь что-то сказать после матча, дальше возникает вопрос — нужно ли это сделать прямо сейчас или немножко остыть?

— Так, может, четко договориться с Кахигао, чтобы он сразу после игр никаких комментариев не давал?

— Наш спортивный директор — человек с огромным опытом. И до того момента, как эти комментарии начнут реально вредить клубу, считаю неправильным каким-то образом его сдерживать. Мы очень много общаемся, даже значительно больше, чем с Хуаном Карлосом.

Когда Франу есть что сказать по горячим следам, мне кажется, не совсем верно говорить ему: «Вот тебе 24 часа, успокойся, а потом будешь давать комментарии». Считаю, что наш триумвират делает одно дело, и каждый вкладывает в него все, что может. Включая эмоции. А если что-то навредит — мы это обсудим, поскольку у нас доверительные и взаимоуважительные отношения, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В течение 2026 года Кахигао неоднократно публично критиковал работу российских арбитров. В мае после матча с ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Кубка России спортивный директор возмутился отменой красной карточки Ивану Облякову. Главный судья Кирилл Левников первоначально удалил полузащитника армейцев, но после вмешательства ВАР изменил решение.

В августе после ничьей с «Оренбургом» (1:1) Кахигао вновь высказал недовольство судейством, сравнив его с работой арбитров в матче «Зенита». Однако «Спартак» не стал подавать обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам встречи с оренбуржцами.

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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