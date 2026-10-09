Некрасов объяснил, почему не запрещает Кахигао критиковать судей после матчей

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к эмоциональным заявлениям спортивного директора клуба Франсиса Кахигао по поводу судейства.

— Одна из претензий, которая регулярно раздается в адрес Кахигао, — постоянные претензии на тему судейства.

— Штаб Хуана Карлоса ведет себя в этом отношении кардинально иначе, чем штаб Дэки или его предшественника. И в целом мы видим положительный тренд в том, как судьи стали относиться к «Спартаку». Но футбол — это игра, эмоции. И наш спортивный директор, как и главный тренер, — люди эмоциональные. На кону в каждом матче стоит очень многое, и когда ты хочешь что-то сказать после матча, дальше возникает вопрос — нужно ли это сделать прямо сейчас или немножко остыть?

— Так, может, четко договориться с Кахигао, чтобы он сразу после игр никаких комментариев не давал?

— Наш спортивный директор — человек с огромным опытом. И до того момента, как эти комментарии начнут реально вредить клубу, считаю неправильным каким-то образом его сдерживать. Мы очень много общаемся, даже значительно больше, чем с Хуаном Карлосом.

Когда Франу есть что сказать по горячим следам, мне кажется, не совсем верно говорить ему: «Вот тебе 24 часа, успокойся, а потом будешь давать комментарии». Считаю, что наш триумвират делает одно дело, и каждый вкладывает в него все, что может. Включая эмоции. А если что-то навредит — мы это обсудим, поскольку у нас доверительные и взаимоуважительные отношения, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В течение 2026 года Кахигао неоднократно публично критиковал работу российских арбитров. В мае после матча с ЦСКА (1:0) в финале Пути регионов Кубка России спортивный директор возмутился отменой красной карточки Ивану Облякову. Главный судья Кирилл Левников первоначально удалил полузащитника армейцев, но после вмешательства ВАР изменил решение.

В августе после ничьей с «Оренбургом» (1:1) Кахигао вновь высказал недовольство судейством, сравнив его с работой арбитров в матче «Зенита». Однако «Спартак» не стал подавать обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам встречи с оренбуржцами.