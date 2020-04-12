«Не знаю как гимнастка, но атлет похож». Евсеев предложил свой вариант картины «Девочка на шаре»
18:50
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил новую фотографию в Instagram.
— Не знаю как гимнастка, но атлет похож, — подписал фото Евсеев. - Особенно точно удалось передать выражение лица. «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо.
#изоизоляция Не знаю как гимнастка, но атлет похож. Особенно точно удалось передать выражение лица. «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо. Передаю эстафету... @vgkarpin @ignashevich4 @dsychev11 @ruslan_nigmatullin @sennikov17 #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #искусство #изоизоляция
Ранее Евсеев показал детское фото и поздравил подписчиков с Днем космонавтики.