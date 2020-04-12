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«Не знаю как гимнастка, но атлет похож». Евсеев предложил свой вариант картины «Девочка на шаре»

18:50
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил новую фотографию в Instagram.

— Не знаю как гимнастка, но атлет похож, — подписал фото Евсеев. - Особенно точно удалось передать выражение лица. «Девочка на шаре» — картина Пабло Пикассо.

Ранее Евсеев показал детское фото и поздравил подписчиков с Днем космонавтики.

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