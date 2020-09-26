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«Не хочется брать кого-либо, ведь нужен российский игрок». Семак — о новичках в центр обороны

19:20
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб может приобрести игрока в центр обороны.

— Почему в основе вышел Ерохин, а не Мостовой?

— Мы поменяли схему. Ерохин под нее подходил больше. А Круговой вышел, потому что Ракицкий восстановился. Позицию слева в обороне занял Дуглас Сантос.

— Как оцените игру Прохина в центре обороны? Будут ли новички на эту позицию?

— Сыграл хорошо. Были помарки. Его игра мне понравилась. Как он двигается на тренировках, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Что касается, еще одной позиции, то нам не хочется брать кого-либо, ведь мы можем взять только российского игрока. А те, кого мы могли пригласить, нужны своим клубам. Будем рассчитывать на молодежь, на воспитанников. (Гоша Чернов)

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