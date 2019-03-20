"Называть футболистов бомжами? Чтобы достичь такого дна, нужно постараться". Объединение болельщиков "Зенита" - о "Z+"

Объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" выступило с заявлением относительно клубного канала Z+. В нем говорится, что что стоит отказаться от попыток повторить подобное шоу в данном формате.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, "Зенит" запустил развлекательный канал "Z+", на котором собирается и в будущем транслировать матчи команды с комментаторами. ​

Шоу получилось неоднозначным как для зрителей, так и для участников. Ведущая Мария Командная даже отказалась от гонорара и пожелала создателям в дальнейшем сделать что-то стоящее.

– "Мы готовы к новым вызовам ради болельщиков. Они получат полное погружение" – так анонсировали общественности запуск нового клубного телевидения "Зенита".

Погружение действительно оказалось полным: чтобы достичь такого дна, нужно сильно постараться, – говорится в сообщении. – Высмеивать в прямом эфире на всю страну своих же футболистов, сравнивать их с бомжами, да еще и выделять на это бюджет. С такими кадрами в клубе никаких врагов не надо.

Неясно, зачем при существующем канале "Зенит-ТВ", который последние сезоны делает самый качественный контент в Лиге, было создавать эту пародию на треш-блогеров. Видимо, как всегда, все решил вопрос освоения бюджетов.

На фоне перестановок в руководстве клуба выход подобного эфира "для болельщиков" сильно подставляет это руководство и служит плохим сигналом для болельщиков "Зенита".

Адекватным решением этой ситуации может быть признание ошибки, отстранение некомпетентных кадров и отказ от попыток повторить подобное шоу в данном формате.