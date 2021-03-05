Наумов заявил, что уволил бы всю пиар-службу «Локомотива» за акцию с матерными футболками

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как он отнесся к акции с матерными футболками сотрудников клуба. Директор департамента корпоративных коммуникаций «Локомотива» Николай Комаров покинул клуб. Сотрудники пиар-службы напоследок сфотографировались в футболках с матерным выражением.

«Я считаю, что этим людям из пиар-службы вообще не место не только в «Локомотиве», но и в футбольной среде в принципе, — цитирует Наумова «РБ Спорт» 5 марта. — Здесь должен вмешаться РФС, проявить солидарность и не пускать этих людей в футбол. Что за безобразие такое?

Как бы ты ни относился к окружающим тебя людям, к клубу, как бы тебя кто-то ни обидел, разве можно позволять себе такие вещи? Если бы я был руководителем «Локомотива», я бы их выгнал сразу же, причем, не по собственному желанию, а нашел бы статью трудового кодекса, по которой бы и уволил. Всех, кто был на фото. Даже не разбирался бы».

68-летний Николай Наумов был президентом «Локомотива» в 2007-2010 годах.