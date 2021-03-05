Смородская: «Когда я руководила «Локомотивом», там были умные и интеллигентные люди»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала прощание с директором департамента корпоративных коммуникаций Николаем Комаровым, который покинул клуб.

Сотрудники пиар-службы, провожая Комарова, сфотографировались в футболках с нецензурной надписью.

«Такие разнузданные выходки я комментировать не хочу и не желаю. Когда я руководила клубом, там были умные и интеллигентные люди, которые нашли бы нормальные слова, кроме матерных, чтобы разместить их на футболки. Зачем комментировать очень глупую, неприличную и некрасивую выходку пресс-службы, которая как раз должна владеть словом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».