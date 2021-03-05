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Смородская: «Когда я руководила «Локомотивом», там были умные и интеллигентные люди»

17:18
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала прощание с директором департамента корпоративных коммуникаций Николаем Комаровым, который покинул клуб.

Сотрудники пиар-службы, провожая Комарова, сфотографировались в футболках с нецензурной надписью.

«Такие разнузданные выходки я комментировать не хочу и не желаю. Когда я руководила клубом, там были умные и интеллигентные люди, которые нашли бы нормальные слова, кроме матерных, чтобы разместить их на футболки. Зачем комментировать очень глупую, неприличную и некрасивую выходку пресс-службы, которая как раз должна владеть словом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-kogda-ya-rukovodila-lokomotivom-tam-by-li-umny-e-i-intelligentny-e-lyudi-kotory-e-nashli-by-normal-ny-e-slova-krome-materny-h/

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