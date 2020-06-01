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Наумов считает, что Семин снова может вернуться в «Локомотив»

05:15
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, возможно ли возвращение в клуб Юрия Семина. Его заменил сербский специалист Марко Николич.

— Абсолютно не удивлюсь, — цитирует Наумова Спорт день за днем". — В 2009 году я его приводил в «Локомотив». Для меня была только одна сложность — решить этот вопрос с руководством РЖД. Когда договаривался с Семиным, он не ставил никаких условий. Сказал: «Возьмете — я приду. Какой дадите контракт, на такой я согласен». Сейчас Семин говорит, что поспешил с уходом из киевского «Динамо», но он не мог не придти в «Локомотив», когда ему предложили. Это его дом. Если будет возможность, он опять вернется.

— Но только, если в «Локомотиве» не будет Кикнадзе?

— Конечно! Кикнадзе по-любому не будет. Выгнав Семина, он себе подписал приговор

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/articles/semin-uvolnenie-nikolicha-lokomotiv

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