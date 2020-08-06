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Наумов считает, что Николичу с «Локомотивом» в новом сезоне будет еще сложнее

07:14
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, как сложится новый сезон для команды. В конце прошлого ее возглавил сербский специалист Марко Николич.

— В предстоящем сезоне Николичу будет еще сложнее, — цитируют Наумова «Известия». — Особенно на фоне того, что сам тренер уже начал делать высказывания, противоречащие декларациям генерального директора Василия Кикнадзе. Тот говорил, что они меняли тренера ради атакующего футбола и развития молодых игроков. Николич уже заявляет, что не разделяет молодых и возрастных, а также ориентируется на тот футбол, который приносит результат, и он необязательно должен быть атакующим. И на фоне того, как усиливаются конкуренты, сомневаюсь, что «Локомотив» удержится по итогам сезона в первой тройке. А в Лиге чемпионов ему бы еще постараться повторить те результаты, что были при Семине. Пусть и при нем получалось не бог весть что — по три очка в каждом из розыгрышей. Но не уверен, что сейчас не будет меньше.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1044374/aleksei-fomin/zolotoi-podriad-uderzhitsia-li-piterskii-klub-na-vershine-rpl

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