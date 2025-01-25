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Наумов: «В «Локомотиве» сейчас два равнозначных вратаря — Митрюшкин и Лантратов»

Даниил Аршавский
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о вратарской позиции железнодорожников.

«Митрюшкин — не хуже Лантратова. Что Антон и доказал своей игрой в Кубке России. Мне кажется, уже сегодня можно говорить, что в «Локомотиве» сейчас два равнозначных вратаря. А третью позицию пусть занимает кто-то из молодых голкиперов. Такого комплекта вполне достаточно. Селихов и Помазун абсолютно не усилят вратарскую позицию «Локомотива». Не думаю, что их вообще стоит брать», — цитирует Наумова Legalbet.ru.

В этом сезоне 28-летний Илья Помазун не провел ни одного матча за ЦСКА. 21 января стало известно, что голкипер может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

30-летний Александр Селихов расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному соглашению сторон в январе 2025 года. Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в «Химки». В текущем сезоне футболист провел 8 матчей за красно-белых в Кубке России.

Источник: Legalbet.ru
Александр Селихов
Антон Митрюшкин
Илья Лантратов
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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Бителло

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Зенит

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Муталип Алибеков

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