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Сегодня, 22:05

Бышовец назвал разочарованиями в составе «Динамо» Бальбуэну и Чавеса

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал имена разочаровавших его в этом сезоне футболистов московского «Динамо».

«Помимо ситуации с Бителло у «Динамо» есть еще футболисты, которые не оправдали надежд. Это и Бальбуэна, и Чавес, который получал недостаточно времени. Это подчеркивает главный тренер, да и в отдельных матчах это было заметно.

Не думаю, что условия, которые получают южноамериканцы в «Зените», равноценны динамовским. Но для всех них жить вдали от родины — это испытание. Клубам нужно уметь адаптировать игроков, работать с ними. Можно говорить о менталитете и характере, но все индивидуально. Бывают и хорошие примеры: капитан «Зенита» Дуглас Сантос, который получил российский паспорт», — сказал Бышовец Legalbet.

В нынешнем сезоне 33-летний парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

29-летний мексиканский полузащитник Луис Чавес отыграл 18 встреч в текущем сезоне за бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и отдал два результативных паса.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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