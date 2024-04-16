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Сегодня, 11:15

Натхо — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Болельщиков ЦСКА можно понять. Думаю, что и Марио не представлял себя там»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» отреагировал на переход экс-партнера по ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

— Марио Фернандес перешел в «Зенит». Как восприняли эту новость? Фанаты были в гневе.

— Конечно, болельщиков можно понять. Они очень любили Марио. Он долго жил в России. Но никто не знает реальных подробностей этой истории. Только он сам и ЦСКА знают правду. Я бы не хотел давать этому оценку, потому что просто не знаю деталей. Но я понимаю фанатов, которые ждали его возвращения.

— Можете ли вы представить себя игроком «Зенита» или «Спартака»?

— В футболе нельзя что-то предвидеть. Конечно, если вы спросите меня об этом сейчас, я могу сказать «нет». Но иногда все идет по неожиданному сценарию. Когда я играл в ПАОКе, я и подумать не мог, что позже буду выступать за «Олимпиакос». Думаю, что и Марио не представлял себя в «Зените». Но в футболе нельзя предсказать ни результат, ни свое будущее, — сказал Натхо «СЭ».

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года он выступал за ЦСКА.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Натхо — о Дзагоеве: «Если бы не было так много травм, он мог бы попробовать себя в Европе»

Орлов отметил, что атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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