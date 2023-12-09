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Сегодня, 23:08

Семак: «Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с бразильским полузащитником команды Венделом.

— У вас нет опасений, что Вендел опять, скажем так, явится на сбор позже намеченного и будет форсировать свой трансфер, как было летом? Говорили ли вы на этот счет, гарантировал ли он свой приезд вовремя?

— По поводу Вендела можно говорить много. Конечно, он никак не может гарантировать своевременный приезд, но на самом деле очень редко можно встретить такого человека. Он как артист получает удовольствие от того, что делает. Он с удовольствием на каждой тренировке, он на таком драйве и с таким удовольствием играет, что если просто дать ему отдохнуть и поставить нейтральным, когда мы играем в футбол, он это будет жутко переживать. И уже в отпуске наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что сделает Вендел — соберется с друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких, безмерная любовь к футболу, как к искусству. Думаю, редко кто может таким похвастаться.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027-го.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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