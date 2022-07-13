Нападающий «Уфы» Агаларов близок к переходу в «Ахмат»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов перейдет в «Ахмат», сообщает журналист Иван Карпов.

«Ахмат» договорился с «Уфой» о трансфере нападающего Агаларова. Завтра Гамид вылетает в Грозный, где пройдет медобследование и подпишет 3-летний контракт», — говорится в Telegram-канале Карпова.

Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.