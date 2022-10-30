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Судейство

Сегодня, 22:00

«Нижний Новгород» попросит ЭСК РФС дать оценку решениям арбитра по 3 эпизодам в матче с «Крыльями Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», руководство «Нижнего Новгорода» планирует подать заявку в ЭСК РФС на рассмотрение материалов матча 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Ожидается, что нижегородцы направят запрос на рассмотрение трех эпизодов матча, среди которых и удаление защитника команды Кирилла Гоцука на 90+8-й минуте встречи.

«Нижний Новгород» закончил матч вдевятером: до Гоцука на 79-й минуте был удален защитник команды Даниил Пенчиков. При этом нижегородцы вели со счетом 1:0 до 90+2-й минуты, на которой Гоцук забил в свои ворота. Победу «Крыльям Советов» принес гол Гленна Бейла на 90+10-й минуте игры.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Нижний Новгород

3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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