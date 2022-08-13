Нападающий «Спартака» Соболев заявил, что намерен набрать не меньше 20 очков за сезон РПЛ

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал об игре партнера по команде Квинси Промеса. В 4 играх он забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

«Ну, я не намного отстал! Четыре плюс два — это шесть, а у меня один плюс два — три. Сезон только начался. В прошлом году было так же: я некоторое время «вкатывался», зато потом набрал свои двадцать очков. И теперь свои двадцать наберу!» — сказал Соболев пресс-службе «Спартака».

Соболев в 4 матчах забил 2 гола и сделал 1 ассист.