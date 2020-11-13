Нападающий «Сочи» Дуганджич рассказал о клубе своей мечты
Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич рассказал, что его мечта — сыграть за лондонский «Арсенал».
— С самого детства я большой болельщик лондонского «Арсенала»., — приводит слова форварда сайт «Сочи». — С 8-10 лет я всегда следил за ними. В 2004 году «Арсенал» прошел сезон без поражений, а в составе блистали такие топовые игроки как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. Я начал болеть за них тогда и до сих пор являюсь их болельщиком. Это клуб моей мечты, без сомнений.
— Самый технически одаренный игрок, с которым играл в одной команде?
— Это очень тяжело сказать. Я бы назвал Матео Ковачича. Самый техничный футболист, с которым я когда-либо играл за национальную сборную. Вы не поверите, какая у него техника и скорость. Я даже не знаю, как это описать. Совсем не удивлен, что он достиг топ-уровня. Он смог объединить талант и трудолюбие. Начинал он в загребском «Динамо». Все в мире знают, как они выращивают игроков, воспитывают их, а потом продают за 10-20 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfcsochi.ru/news/2020-21/intervyu-marko-dugandzhicha/