Нападающий «Сочи» Дуганджич рассказал о клубе своей мечты

Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич рассказал, что его мечта — сыграть за лондонский «Арсенал».

— С самого детства я большой болельщик лондонского «Арсенала»., — приводит слова форварда сайт «Сочи». — С 8-10 лет я всегда следил за ними. В 2004 году «Арсенал» прошел сезон без поражений, а в составе блистали такие топовые игроки как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп. Я начал болеть за них тогда и до сих пор являюсь их болельщиком. Это клуб моей мечты, без сомнений.

— Самый технически одаренный игрок, с которым играл в одной команде?

— Это очень тяжело сказать. Я бы назвал Матео Ковачича. Самый техничный футболист, с которым я когда-либо играл за национальную сборную. Вы не поверите, какая у него техника и скорость. Я даже не знаю, как это описать. Совсем не удивлен, что он достиг топ-уровня. Он смог объединить талант и трудолюбие. Начинал он в загребском «Динамо». Все в мире знают, как они выращивают игроков, воспитывают их, а потом продают за 10-20 миллионов евро.