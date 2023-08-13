Нападающий «Крыльев Советов» Хубулов: «Положение в команде полностью устраивает»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ рассказал, за счет чего самарцы прибавили в новом сезоне и в какой роли видит себя в команде.

«В прошлом году нам много не везло, много мячей не залетало, а сейчас легко пошло, — цитирует Metaratings.ru Хубулова. — В игре с «Локо» наш фарт чуть приостановился, но надеюсь в дальнейших играх он продолжится, и мы будем набирать очки. На данный момент положение в команде полностью устраивает. У меня цель — быть основным нападающим, я надеюсь, так и будет по ходу сезона».

Хубулов перешел в «Крылья Советов» летом 2022 года. Вторую часть прошлого сезона 22-летний игрок провел на правах аренды в «Химках». В текущем сезоне он начал в стартовом составе три из шести матчей «Крыльев» во всех турнирах.

«Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарский клуб сыграет с «Рубином» 18 августа.