Кордоба ответил на вопрос о своем будущем в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свое будущее в клубе.

«На данный момент я футболист «Краснодара», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».

В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в 4 матчах за «Краснодар» в РПЛ и забил 1 гол. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.