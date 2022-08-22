Кордоба ответил на вопрос о своем будущем в «Краснодаре»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал свое будущее в клубе.
«На данный момент я футболист «Краснодара», — цитирует игрока «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Кордоба хочет перейти в «Кельн».
В нынешнем сезоне 29-летний колумбиец принял участие в 4 матчах за «Краснодар» в РПЛ и забил 1 гол. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|6
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|2
|0
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|14
|
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|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
7
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|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
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|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
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|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
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|1
|3
|2
|7-10
|6
|
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|2
|0
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|6
|
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|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
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Торпедо М
|1
|1
|0
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