Бабаев: «Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание клубом форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева. Он рассказал, что скауты команды давно наблюдали за игроком и его приобретение вписывается в стратегию армейцев по поиску молодых талантов

«Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», — передает слова Бабаева пресс-служба команды.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синми до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.