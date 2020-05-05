«Наконец-то нагулялся. Заслужил». Жена Мамаева рассказала, как она отреагировала на арест мужа

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева рассказал о своей реакции на арест супруга. Футболист, который тогда был игроком «Краснодара», получил тюремный срок по статьям «Побои» и «Хулиганство». Также по этому делу был осужден и форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в аренде за «Сочи».

— Когда позвонили и сказали, что Пашу взяли, — к этому все шло. Я подумала: «Ну наконец-то, нагулялся. Я же говорила! Заслужил», — сказала Мамаева в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.