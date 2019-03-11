Наиль Умяров: "Я готов к основе! Должен быть готов"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после матча "Спартака-2" и "Зенита-2" (1:1) ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

В воскресенье во встрече 20-го тура РПЛ из-за дисквалификации против основного "Зенита" за красно-белых не сможет сыграть Аяз Гулиев.

– В какой вы находитесь форме? – вопрос 18-летнему Умярову, который отыграл 90 минут.

– Все отлично. Я хорошо подготовился к сезону. Физически и психологически хорошо себя чувствую. Когда только переходил, команда отлично встретила. В этом плане проблем не было.

– Наверняка ожидали, что у вас будет больше игрового времени…

– (Перебивает.) Еще не вечер.

– Олег Кононов говорил, когда планирует выпускать вас?

– Пусть все, что происходит в команде, там и останется. Если продолжу так же работать, так же прогрессировать, все будет.

– Сами готовы к основе, по своим ощущениям?

– Конечно. Я должен быть готов. Это моя работа.

– В "Чертанове" вы были с Глушенковым одними из лидеров. В новом статусе не тяжело?

– Я продолжаю играть так, как раньше. В этом плане ничего не поменялось. (Елена Григорьевская)

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