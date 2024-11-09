Нагорных — о допсоглашении к контракту Батракова: «Небольшие корректировки исходя из его игры»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о дополнительном соглашении в контракте полузащитника Алексея Батракова.
Ранее представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил «РБ Спорт» о подписании дополнительного соглашения между клубом и Батраковым.
«Это просто небольшие корректировки, немного раньше, чем было предусмотрено, исходя из игры Алексея», — сказал Нагорных «СЭ».
В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 19 матчей, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|3
|8
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|12
|
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|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
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|15
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|5
|9
|16-30
|8
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
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|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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