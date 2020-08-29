Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что общался с владельцем клуба Леонидом Федуном только после перехода в московский клуб.

— Честно, я с ним особо не общался. Бывало, он к нам заходил в раздевалку, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Только когда перешел, перебросились с ним парой фраз: «Давай, работай».

Он был инициатором моего приглашения? Возможно, да. Значит надо оправдывать его доверие.

Сколько забью? Такой цели не ставлю. Главное, чтобы команда набирала в каждом матче три очка.