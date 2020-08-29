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«Надо оправдывать его доверие». Соболев — об общении с Федуном

14:45
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что общался с владельцем клуба Леонидом Федуном только после перехода в московский клуб.

— Честно, я с ним особо не общался. Бывало, он к нам заходил в раздевалку, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Только когда перешел, перебросились с ним парой фраз: «Давай, работай».

Он был инициатором моего приглашения? Возможно, да. Значит надо оправдывать его доверие.

Сколько забью? Такой цели не ставлю. Главное, чтобы команда набирала в каждом матче три очка.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=otT8kb3YlVo&feature=youtu.be

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