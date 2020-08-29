«Надо оправдывать его доверие». Соболев — об общении с Федуном
14:45
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что общался с владельцем клуба Леонидом Федуном только после перехода в московский клуб.
— Честно, я с ним особо не общался. Бывало, он к нам заходил в раздевалку, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Только когда перешел, перебросились с ним парой фраз: «Давай, работай».
Он был инициатором моего приглашения? Возможно, да. Значит надо оправдывать его доверие.
Сколько забью? Такой цели не ставлю. Главное, чтобы команда набирала в каждом матче три очка.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=otT8kb3YlVo&feature=youtu.be