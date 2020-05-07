«Надо было просто что-то сказать». Соболев считает, что Дзюба должен был поддержать Кокорина

Форвард «Спартака» Александр Соболев считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба должен был поддержать Александра Кокорина после произошедшего в «Кофемании».

— Вы неоднократно говорили, что не любите, когда вас называют вторым Дзюбой и самого Артема тоже не очень перевариваете. Почему?

— Я к нему отношусь нейтрально, мне кажется, мы с ним в плане игры разные футболисты , — сказал Соболев на видео Youtube-канала «Красава». — Я не такой высокий, как кажется — везде на сайтах пишут, что я — 1,95 м, а я — 1,91 м.

— Вы дружите с Кокориным, Дзюба тоже дружит с Кокориным, но Артем, в отличие от многих медийных ребят, не поддержал его после «Кофемании». Как вы думаете, почему и надо ли было ему это сделать?

— Никто не говорил, чтобы сказать какие-то слова «Вы невиновны» или что-то в таком духе. Надо было просто что-то сказать и он этого не говорил. Если они такие друзья, думаю, что хороший друг бы поддержал.

— Расставьте нападающих от худшего к лучшему — Кокорин, Соболев, Дзюба.

— Сейчас на первом месте, конечно же, Дзюба — если смотреть на статистику, в плане его игры — он в порядке. Потом идет Кокорин, а потом уже я.

— А если без статистики, по качествам, по потенциалу, по всему?