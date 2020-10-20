Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал «СЭ», что хотел бы вернуться в питерский клуб. Бельгиец защищал цвета петербуржцев с 2007 по 2017 год, а этим летом завершил карьеру футболиста в «Остенде».

— Вас не звали работать в «Зенит»?

— Нет, меня не приглашали, — заявил «СЭ» Ломбертс. — Не могу точно сказать что начну работать прямо сейчас из-за детей. Я заканчиваю тренерские курсы, получаю лицензию. Возможно, для начала я попробую найти какие-то варианты здесь — в Бельгии. Не знаю, может быть, стану ассистентом главного тренера или тренером молодежной команды. Посмотрим, что будет, и есть ли у меня вообще талант к этому. Надеюсь, у меня будет шанс вернуться в «Зенит». Я соскучился по клубу и соскучился по футболу в целом. Ничем не заниматься — это не для меня. Если у меня будет шанс поработать в «Зените», конечно, соглашусь. (Севастиан Терлецкий)