"На записи видно, как я вынимаю часть зуба изо рта". Чиновник Пак – о видео инцидента с Кокориным и Мамаевым

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых об ударе стулом, который ему нанес нападающий.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– Куда пришелся удар стулом? – вопрос адвоката Ромашова.

– В левую часть головы и по руке.

– В какую часть головы?

– В левую верхнюю часть, рядом с виском. Думаю, ответ на этот вопрос можно было получить у медицины.

– След остался? Кровь не текла?

– Не текла. У меня были повреждены мягкие ткани. Был синяк и шишка.

– Врачам указывали на них?

– Да.

– В какой период?

– Ответ на этот вопрос можно найти в медицинских документах.

– Я нашел, спасибо! А в руку?

– В предплечье.

– Что вы подразумеваете под словом шишка?

– Наверное, еловую.

– У вас никогда не было шишек? Это припухлость на коже.

– Покраснение мягких тканей было зафиксировано.

– Теперь о сколе зубов. В связи с чем?

– В связи с ударами по голове.

– Вопрос поставлен прямо. В результате чего произошел скол зубов?

– Ответ следующий: в результате тех ударов, которые были нанесены. У меня был поврежден зуб. На записи видно, как я часть зуба вынимаю. Я даже записал: это на отметке 9.15.

– Какой удар повлек скол? Опять же, если вы можете сказать?

– В результате всех ударов. В совокупности. (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!