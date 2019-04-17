"На записи видно, как я вынимаю часть зуба изо рта". Чиновник Пак – о видео инцидента с Кокориным и Мамаевым

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых об ударе стулом, который ему нанес нападающий.
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,
– Куда пришелся удар стулом? – вопрос адвоката Ромашова.
– В левую часть головы и по руке.
– В какую часть головы?
– В левую верхнюю часть, рядом с виском. Думаю, ответ на этот вопрос можно было получить у медицины.
– След остался? Кровь не текла?
– Не текла. У меня были повреждены мягкие ткани. Был синяк и шишка.
– Врачам указывали на них?
– Да.
– В какой период?
– Ответ на этот вопрос можно найти в медицинских документах.
– Я нашел, спасибо! А в руку?
– В предплечье.
– Что вы подразумеваете под словом шишка?
– Наверное, еловую.
– У вас никогда не было шишек? Это припухлость на коже.
– Покраснение мягких тканей было зафиксировано.
– Теперь о сколе зубов. В связи с чем?
– В связи с ударами по голове.
– Вопрос поставлен прямо. В результате чего произошел скол зубов?
– Ответ следующий: в результате тех ударов, которые были нанесены. У меня был поврежден зуб. На записи видно, как я часть зуба вынимаю. Я даже записал: это на отметке 9.15.
– Какой удар повлек скол? Опять же, если вы можете сказать?
– В результате всех ударов. В совокупности. (Александр Рогулев)