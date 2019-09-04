На сайте «Краснодара» нашли профиль Мариу Фернандеса. Фотофакт

Пользователи сайта «Краснодара» обратили внимание на наличие на нем профиля защитника ЦСКА Мариу Фернандеса. На странице футболиста указано, что он выступает за клуб с 2012 года.

При этом на сайте «Краснодара» можно найти профили игроков других команд — соперников «быков». Ранее кубанцы уже объясняли, что подобные страницы необходимы для подсчета статистики на портале.

28-летний Мариу Фернадес выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне игрок сборной России провел восемь матчей за армейцев, забил два мяча при одной голевой передаче.

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