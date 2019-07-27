На матче "Уфа" - "Крылья Советов" ожидается 7 тысяч болельщиков

Организаторы ожидают на игре 3-го тура РПЛ между "Уфой" и "Крыльями Советов" 7 тысяч зрителей (из них гостей поддержат около 300 человек), сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча пройдет на стадионе "Нефтяник" сегодня, 27 июля, и начнется в 14.00 (мск). В предыдущих двух турах "Уфа" потерпела два поражения со счетом 2:3: сначала на выезде от "Урала", а затем дома от "Краснодара". "Крылья Советов" начали чемпионат с домашней победы над ЦСКА (2:0), а во втором туре, также играя дома, уступили "Арсеналу" 2:3.

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