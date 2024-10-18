На матче «Спартак» — «Краснодар» ожидается до 25 тысяч болельщиков

В пресс-службе «Спартака» ответили на вопрос об ожидаемом количестве зрителей на матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Ожидаем до 25 тысяч человек», — сообщил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью Metaratings.ru.

Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в субботу, 19 октября. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 16:30 мск.