Назначены арбитры и инспекторы на матчи седьмого тура российской премьер-лиги. В матчах «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи» будет использоваться ВАР.

24 августа (суббота)

«Тамбов» — «Динамо»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

«Уфа» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

25 августа (воскресенье)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Ростов» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Арсенал» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

26 августа (понедельник)

«Урал» — «Сочи»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

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