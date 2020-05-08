Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР, ставший героем Разговора по пятницам, рассказал о встречах на ТВ с Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым.

— Сейчас на телевидении пересекаетесь с Аршавиным и Быстровым. Они были среди тех, кто голосил в автобусе на Евро-2008: «Ловчев и Севидов — отсосите!»?

— Насчет Быстрова — не знаю. Аршавин был. Этому предшествовало мое интервью перед четвертьфиналом с Голландией, когда сказал: «Здесь нам ловить нечего». На групповом этапе голландцы произвели очень уж мощное впечатление, разгромили итальянцев и французов. Но у наших настрой был сумасшедший, провели выдающийся матч и вырвали победу. Я искренне за них порадовался. Когда же в автобусе началось скандирование, Саша Бородюк игроков сразу приструнил.

— Кто был зачинщиком?

— Не в курсе. Да я нормально к этому отношусь! Не к тому, чтобы отсосать, а к такой реакции. Ну было и было. Ничего страшного.

— Севидов как воспринял?

— Это мы никогда не обсуждали. Думаю, и он нормально отреагировал. Человек-то футбольный.

— Как прошла первая встреча с Аршавиным в коридорах Останкино?

— Поначалу между нами была стеночка — из-за той истории. Андрей поглядывал настороженно. Но сейчас отношения хорошие.

— Принес извинения?

— Не-е-ет. Да я их и не жду. Это футбол, ребята! Ну какие извинения?!

— А с Быстровым поладили?

— Конечно. Они же друзья. Быстрик вообще со мной на «ты». Он такой... Простенький.

— Аршавин — на «вы»?

— Да. Мне со стороны Аршавин казался не очень. А выяснилось — до чего умный парень! Хороший! Хотя и дурит.

— Как именно?

— Прилетел в Питер. Из самолета забрал стюардесс: «Приглашаю в парк». Усадил на лошадок, покатались. Потом спрашивают: «А кто платить будет?» — «Они!» (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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