На базе «Локомотива» в Баковке началась реконструкция

«Локомотив» объявил о начале реконструкции клубной базы в Баковке.

В рамках реконструкции будет произведен капитальный ремонт жилого корпуса. Малое поле ждет полный цикл реконструкции — организация системы дренажа, подогрева, полива. Основное тренировочное поле после ремонтных работ будет модернезировано до уровня газона на «РЖД Арене». Также базу в Баковке оборудуют мачтами освещений.

Во время реновации основная команда будет тренироваться на одном из московских стадионов. Реконструкция ожидает и отделение Академии клуба в Перово. Все работы планируется завершить до конца лета следующего года.