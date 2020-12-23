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На базе «Локомотива» в Баковке началась реконструкция

База &quot;Локомотива&quot;. Фото ФК "Локомотив".
База &quot;Локомотива&quot;. Фото ФК "Локомотив".
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«Локомотив» объявил о начале реконструкции клубной базы в Баковке.

В рамках реконструкции будет произведен капитальный ремонт жилого корпуса. Малое поле ждет полный цикл реконструкции — организация системы дренажа, подогрева, полива. Основное тренировочное поле после ремонтных работ будет модернезировано до уровня газона на «РЖД Арене». Также базу в Баковке оборудуют мачтами освещений.

Во время реновации основная команда будет тренироваться на одном из московских стадионов. Реконструкция ожидает и отделение Академии клуба в Перово. Все работы планируется завершить до конца лета следующего года.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23354

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