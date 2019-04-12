"Мы всегда хотим быть первыми!". Космическое видео ЦСКА к матчу с "Оренбургом"

ЦСКА на своем youtube-канале опубликовал видео, посвященное предстоящему матчу 23-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". Ролик выполнен в космическом стиле, что является отсылкой к сегодняшнему дню Космонавтики.

На видео присутствует нарезка побед ЦСКА в чемпионате России и в еврокубках, а также кадры полета Юрия Гагарина в космос.

- Мы всегда хотим быть первыми! - говорится в ролике.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Матч против "Оренбурга" состоится 13 апреля в Москве.

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