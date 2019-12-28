В Twitter «Спартака» опубликовано сообщение, посвященное бывшему полузащитнику команды Илье Цымбаларю. Сегодня исполняется шесть лет со дня его смерти.

Шесть лет назад не стало Ильи Цымбаларя — шестикратного чемпиона России в составе «Спартака». Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку... pic.twitter.com/t2XWf0NH9K — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 28, 2019

— Шесть лет назад не стало Ильи Цымбаларя — шестикратного чемпиона России в составе «Спартака», — говорится в сообщении. — Мы никогда не забудем его яркую игру и добрую улыбку.

Илье Цымбаларю было 44 года. Кроме шести чемпионств, он также четыре раза выиграл Кубок России. Также он выиграл Кубок Украины и Кубок федерации футбола СССР с одесским «Черноморцем».