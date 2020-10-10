«Мы его называли Илюшей Муромцем. Добрый, простой, русский парень...» Врач «Спартака» вспоминает Василия Кулькова

Сегодня пришла печальная весть. Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков скончался на 55-м году жизни. Врач Юрий Васильков, долгое время работавший в московском клубе, считает, что Василий мог заиграть в любой команде мира...

— В «Спартаке» его звали Илюшей Муромцем... За его богатырское сложение, характер. Спокойный, уравновешенный человек. Я вообще никогда не помню его раздраженным, злым. Выполнял все тренерские установки безукоризненно. У меня сейчас сердце заныло...

С него можно было делать скульптуру настоящего бойца на поле. Он охотно сходился с людьми. Никакого злого умысла у него на душе никогда не было. Такой простой русский парень... Как жаль!

Знаете, он не мог играть в щитках. Не признавал их. Такой вот бесстрашный был... И вот в одном матче Илье (я его именно так называю) хорошенько врезали. В итоге на ноге появилась отверстие — как раз там, где и должен быть щиток. Рана довольно долго заживала, но он терпел. Хотя боль была неимоверная! Мы даже Олегу Иванычу об этом не докладывали. Я всячески помогал Илюше, чтобы рана затянулась. В итоге получилось. С тех пор он стал играть в хороших щитках.

Илюша спокойно, тихо, очень качественно выполнял свои функции. Очень сильный защитник. Один из любимчиков Олега Иваныча.

Когда я его видел в последний раз? Кажется, после открытия нового стадиона «Спартака», когда всех ветеранов пригласили на товарищеский матч. Вот тогда мы с Ильей встретились, обнялись. Так, секундочку, сейчас я найду фотографию. Вот... Это было 30 августа 2014 года. Сейчас я его найду. Вот же он. Здоровый такой... Не мог и представить, что к нему приближается онкология. Уму не приложу! Хороший, крепкий. Волосы зачесаны назад. Вот он вместе с Валерой Шмаровым и Володей Бесчастных стоит...

Видите, как жизнь распорядилась... Эх. Его, Федю Черенкова, Илью Цымбаларя можно поставить в один ряд. Они могли бы играть в любом клубе Европы...

Вечная ему память, царствие небесное! Соболезнования родным и близким! (Виталий Айрапетов)