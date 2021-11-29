Романцев: «Лучше бы шейхи помогли не «Спартаку», а «Амкару»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о возможном появлении арабских инвесторов в московском клубе.

«К разговорам о появлении в «Спартаке» арабских инвесторов отношусь отрицательно. У нас и так засилье иностранцев в футболе. Вон в «Локомотиве» сколько немцев собралось, а чудес что-то пока не происходит. А потом, «Спартак» и так частный клуб с далеко не маленьким бюджетом. Но пока в состоянии неопределенности. Или, думаете, придут арабские шейхи и он начнет всех громить? Пусть они лучше возьмут под свое крыло пермский «Амкар» или «Нижний Новгород» и помогут им встать на ноги. Вот это пошло бы на пользу нашему футболу», — сказал Романцев.

26 ноября «Спартак» подтвердил, что ведет переговоры с инвесторами из ОАЭ о продаже акций клуба.

Полное интервью Олега Романцева «СЭ» читайте здесь