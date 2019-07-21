МВД Ростовской области – об инциденте с фанатами "Спартака": "Конфликт спровоцировали болельщики"

В пресс-службе МВД по Ростовской области прокомментировали "СЭ" инцидент с болельщиками после матча 2-го тура РПЛ между "Ростовом"​ и "Спартаком" (2:2). После окончания встречи у фанатов московской команды случился конфликт в подтрибунных помещениях с бойцами ОМОН. Как утверждают очевидцы, в результате действий полицейских пострадало несколько человек.

– Во время матча болельщики одной из команд, присутствующие на мероприятии, допустили нарушение общественного порядка и спровоцировали конфликт со стюардом, обеспечивающим порядок на стадионе, – говорится в ответе пресс-службы МВД по Ростовской области. – После проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии, правонарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ – "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Благодаря слаженным действиям сотрудников силовых структур удалось не допустить развитие конфликтных ситуаций и привлечь виновных к ответственности. (Арман Мкртчян)